No Senado, Dr. Jenilson diz que vai lutar pela modernização da segurança pública

O candidato a senador pelo PSB Dr. Jenilson Leite, foi entrevistado na Rádio CBN, na manhã desta segunda-feira (12), onde falou de suas propostas e sua trajetória de vida e na política.

Dr. Jenilson é deputado estadual pelo segundo mandato, sendo o parlamentar mais produtivo da Assembleia Legislativa há quatro anos e destacou que se preparou muito para o desafio que enfrenta nas eleições deste ano, tendo estudado os perfis social e econômico do Acre para assim fazer um mandato que ajude a melhorar a vida do povo acreano.

Além de ter dedicado os últimos oito anos a ajudar a resolver os problemas da população acreana, encarado todas as lutas ao lado dos servidores públicos, Dr. Jenilson também atuou intensamente na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus, se afastando do parlamento para atender na UTI Covid do Pronto Socorro no pico da primeira onde e depois nos municípios do interior.

Na entrevista, o candidato garantiu que vai ser um senador incansável na busca de garantir investimentos para o estado.

“O senador tem um poder que vai além de votar, pode intervir nos Ministérios pelas políticas públicas para o estado. E eu quero fazer isso, ir em busca de trazer mais recursos para garantir mais investimentos que vão possibilitar aumentar o número de cirurgias, de consultas especializadas, que vão garantir modernização da nossa segurança pública, fomentar políticas públicas para melhorar as condições de poder econômico das mulheres para que possa sair do ciclo de violência no estado que hoje ocupa o primeiro lugar o primeiro lugar no número de feminicídios, alavancar o nível da nossa educação na rede pública, e garantir que a saúde funcione lá nas cabeceiras dos rios. Eu vim de lá, eu sei a dificuldade que esse povo passa”, afirmou.