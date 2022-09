Noivo e cinco convidados morrem após festa de casamento: ‘espuma nas bocas’

O noivo e cinco convidados morreram misteriosamente depois de participar de uma festa de casamento. A noiva permanece no hospital com outras sete pessoas que também participaram do evento, ocorrida na última sexta-feira (26/8) em vilarejo próximo de Enugu (Nigéria).

Obinna Dieke e sua esposa, Nebechi, realizaram seu casamento na Nigéria, Segundo a polícia, no dia seguinte ao casamento de Obinna e Nebechi Dieke, 14 convidados foram encontrados inconscientes, com espuma saindo de suas bocas.

O noivo, de 33 anos, foi declarado morto, juntamente com outros cinco convidados, relata o “Premium Times”.

Acredita-se que os mortos e os internados foram envenenados por um vazamento de monóxido de carbono de um gerador dentro da casa onde convidados e o noivo foram beber antes de dormir após a festa do casamento.

O porta-voz da polícia Daniel Ndukwe disse que os vizinhos arrombaram a porta da frente quando nenhum dos convidados do casamento apareceu no dia seguinte.

“Eles foram imediatamente transferidos para o hospital, onde seis deles foram confirmados mortos e levados ao necrotério para autópsia, enquanto os outros estão respondendo ao tratamento”, acrescentou.