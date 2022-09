“Nós precisamos reformular o código penal”, diz Marcia Bittar em entrevista na Band

Na manhã desta terça-feira, 06, a candidata ao Senado Federal Marcia Bittar (PL), participou de uma entrevista no programa Café com Notícias, da EcoAcreTV/Band, apresentado pelo jornalista Washington Aquino.

Questionada pelo apresentador, Marcia contou sobre os acontecimentos que antecederam o registro de sua candidatura, como foi ser convidada pelo presidente Jair Bolsonaro para disputar a vaga ao Senado e os projetos e ideias que estão por trás da sua plataforma de campanha.

“Pra mim o mais importante de tudo é resgatar, incentivar as famílias acreanas. Proteger os jovens, segurá-los nas escolas, livrá-los das drogas, do mundo do crime, precisamos cuidar do nosso futuro”, disse a candidata no início de sua fala.

A reforma no código penal e a necessidade de uma melhor segurança jurídica para o trabalho dos policiais foi um dos temas discutidos por Marcia durante a entrevista: “Nós precisamos reformular o código penal. No ano que vem vamos votar no Senado da República o fim das saidinhas, isso é importantíssimo, estima-se que 30% de quem usa esse benefício ele não volta mais, ele foge”, disse.