“Nosso pequeno produtor queima porque não tem assistência”, diz Petecão

Na entrevista concedida ao ContilNet e San Francisco Filmes, o candidato ao governo do Acre, Petecão falou sobre variados temas e destacou a importância de valorizar o pequeno e médio agricultor, sobre ampliar a divulgação da cultura acreana e colocou a segurança e saúde como pontos sensíveis que precisam de melhorias urgentes.

“Nosso pequeno produtor queima porque não tem assistência, se mecanizarmos, se dermos estrutura, diminui muito essas queimadas. Precisa incentivar quem quer trabalhar”, comentou o candidato que foi entrevistado na noite desta sexta-feira (9), pela apresentadora Mariana Tavares.

“Nós não temos proposta fechada, estamos ouvindo os vários públicos, lideranças, ouvindo a população pra poder encaminhar da melhor forma. Mas vamos criar o novo hospital da criança de Rio Branco, pra melhorar o atendimento e não deixar mais acontecer a tragédia da morte das 10 crianças vítimas de Sindrome Respiratória Aguda Grave”, comentou Petecão.

Outro ponto citado foi o acidente recente no hospital de Sena Madureira, com a queda do forro do hospital que deixou uma vítima fatal. “Vamos dar atenção também às pessoas com espectro autista. Nós não temos um centro que se dedique a cuidar das crianças com autismo”.

Citada como ponto sensível, a segurança, segundo Petecão, “é o grande problema que nos atinge. Eu moro nos apartamentos do Senado e lá temos uma segurança muito grande e quando eu volto sinto o impacto. Dormir com segurança é muito bom. A falta de segurança está na cidade toda. E a nossa fronteira com Peru e Bolívia nos faz muito mal. Eu penso que o governo federal deveria dar uma atenção diferenciada ao governo do Acre”, argumentou o candidato.

“É muito mais fácil combater a droga aqui do que quando ela sai daqui para outros estados. Precisamos criar delegacia específica para vigiar a nossa fronteira e também criar uma delegacia de combate aos crimes cibernéticos”, disse.

Outro ponto importante abordado foi sobre a proposta de criação de uma escola profissionalizante para reintegração das pessoas que saíram do sistema prisional. “Precisamos dar oportunidade para essas pessoas”, falou Petecão.

Sobre cultura, o candidato destacou a necessidade de ampliação da divulgação da cultura indígena. “Hoje as pessoas estão se virando, estão criando alternativas. Precisamos de saúde digna, voltar a ter segurança no estado, criar uma patrulha rural. Antigamente as pessoas iam para as colônias pra relaxar, para descansar, mas a insegurança é tão grande que estamos deixando de fazer isso”, lamentou.