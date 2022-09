Nova pesquisa diz que Gladson ganha no primeiro turno, com 52% dos votos

Uma pesquisa estimulada e esponânea de intenções de votos para governador do Acre nas eleições de 2022 foi divulgada pela TV Gazeta, nesta terça-feira (13). Os dados são da Realtime Big Data e foram coletados entre os dias 10 a 12 de setembro, por meio de mil pessoas que foram entrevistadas.

Com registro sob o número AC-09556/2022 no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a pesquisa tem nível de confiança de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

Entre os eleitores ouvidos na pesquisa, 46% residem em Rio Branco, enquanto 27% são do Vale do Acre, dos municípios de: Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Capixaba, Epitaciolândia, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Porto, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard e Xapuri. Além de 27% dos eleitores do Vale do Juruá, dos municípios de: Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rodrigues Alves e Tarauacá.

Dos votos válidos, Gladson Cameli, do Progressistas, levaria o Governo do Acre ainda no primeiro turno com 52% dos votos. Jorge Viana, do PT, aparecere em segundo lugar com 24%; e Mara Rocha, do MDB, em terceiro, com 10%. Já Márcio Bittar, do União Brasil, e Sérgio Petecão, do PSD, estão empatados com 7% respectivamente.

O atual gestor estadual, Gladson Cameli, do Progressistas, aparece liderando a pesquisa com 45% dos votos válidos; seguido por Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores, com 21%; Mara Rocha, do MDB, com 9%; e Márcio Bittar, do União Brasil, e Sérgio Petecão, do PSD, empatados com 6% cada. David Hall, do Agir, e Nilson Euclides, do PSol, não somaram votos expressivos. Os acreanos que votariam branco e nulo somam 5%, enquanto as pessoas que não souberam ou não opinaram representam 8% do total.

Na pesquisa espontânea, o grupo de pessoas que votariam em branco ou nulo apresentam, 12%; enquanto os acreanos que não souberam ou não opinaram representam 27%. Dessa forma, os dois grupos somam 39%. Gladson Cameli aparece com 36% das intenções de votos; seguido por Jorge Viana com 13%; Mara Rocha com 6%; Márcio Bittar e Sérgio Petecão com 2% cada; e David Hall e Nilson Euclides com 2% juntos.

Na pesquisa, os entrevistados são 53% mulheres e 47% homens. Sobre o grau de instrução das pessoas que foram ouvidas: 43% apresentam até o Ensino Fundamental Completo; 41% apresentam até o Ensino Médio Completo; e 16% até Ensino Superior Completo. Além disso, 19% dos entrevistados têm entre 16 e 24 anos; 24% têm entre 25 e 34 anos; 22% têm entre 35 e 44 anos; 21% têm entre 45 e 59 anos; e 14% têm mais de 60 anos.