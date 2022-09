Nova pesquisa diz que Gladson vence 2ª turno contra qualquer um de seus adversários

Uma pesquisa eleitoral realizada pelo Insituto Travessia Diagnóstico e encomendada e divulgada pelo site AC24Horas nesta quarta-feira (28), mostra que o atual governador e candidato à reeleição Gladson Cameli segue à frente nas intenções de voto.

O progressista lidera a pesquisa estipulada com 44%. Jorge Viana vem em segundo com 31%. Mara obteve 10%; Petecão 6%; Marcio Bittar 2%; e David Hall 1%.

Nilson Euclides, do PSOL, não pontuou. Brancos e nulos registraram 3% – mesma quantidade dos que não souberam ou não responderam.

Quando se trata da pesquisa estimulada e dos votos válidos, Cameli surge com 47%; JV com 33%; Mara com 11%; Petecão com 6%; Bittar com 2%; e David Hall com 1%.

Na espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados, Gladson aparece com 39%; Jorge com 26%; Mara com 7%; Petecão com 3%; e Bittar com 1%. Brancos e nulos: 7%. Não souberam ou não responderam: 17%.

Jorge Viana e Petecão aparecem como os candidatos mais rejeitados, empatados com 38%. Gladson vem em terceiro lugar com 34%, contra 31% de Bittar, 23% de Mara, 15% de Nilson Euclides e 12% de Hall.

Segundo Turno

Também foi avaliado na pesquisa o cenário para um possível segundo turno. Gladso surge com 48%, contra 35% de Jorge Viana.

11% disseram que votam branco e nulo. 6% não souberam responder.

Se a disputa fosse contra Mara Rocha, Gladson venceria com 53%, contra 27% da emedebista. Brancos e nulos: 12%. 8% não souberam responder.

Gladson também venceria se a disputa fosse contra Bittar, com 56%. Marcio registrou 23%. 13% votariam em branco ou nulo. 8% não souberam responder.