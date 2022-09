Novidade: vacina contraceptiva para homens deve ficar pronta em 2023

Uma vacina inédita está sendo desenvolvida por cientistas do Instituto Indiano de Tecnologia. Mas, ao contrário de outras injeções, ela não tem como objetivo prevenir doenças, e sim, ser um novo e duradouro método contraceptivo para homens.

De acordo com os pesquisadores, o anticoncepcional Risug (sigla que significa Inibição Reversível do Esperma Sob Controle) deve ficar pronto até o final de 2023. O método, que completou a fase de testes clínicos, já é considerado mais eficiente do que a vasectomia e promete proteção por até 10 anos.

O Risug é um gel feito de macromoléculas conhecidas como anidrido maleico de estireno. Ele é aplicado nos canais deferentes, localizados na bolsa escrotal e responsáveis pela condução dos espermatozoides maduros até o local onde se juntarão aos líquidos seminais para compor o sêmen. O procedimento leva poucos minutos e causa danos às caudas dos espermatozoides, os impedindo de fertilizar um óvulo.

A injeção foi testada em 300 voluntários e teve 97% de eficácia, tendo como efeitos colaterais apenas inchaço e dores no escroto nos dias após a aplicação. O Risug já completou vários testes clínicos em humanos e aguarda a aprovação das autoridades de saúde indianas. Nos Estados Unidos, um produto semelhante também está em desenvolvimento, mas ainda não completou os estudos clínicos.

Os responsáveis pela elaboração do novo anticoncepcional afirmam que o método pode ser facilmente revertido com uma injeção de água e bicarbonato de sódio. Dessa forma, caso o homem deseje ter filhos biológicos, não precisará esperar até que os efeitos da injeção cessem.

Vantagens

Ao contrário de outros métodos contraceptivos, o Risug não é baseado em hormônios e, por isso, não causa efeitos colaterais típicos, como acne, alterações de humor, aumento de peso e de colesterol ruim (LDL).

A testosterona é o principal hormônio masculino: ela é responsável pelo funcionamento adequado do corpo dos homens, sendo fundamental para o fator reprodutivo e sexual. Enquanto em mulheres o anticoncepcional hormonal é eficaz, pois inibe a produção de substâncias necessárias para a ovulação, em homens a reação provocaria efeitos graves, como perda de libido, alterações de humor e disfunção erétil.

De acordo com os cientistas, “no campo da contracepção, o Risug tem várias vantagens, como a eficácia, a não-interrupção antes ou durante o ato sexual (como é o caso da camisinha e do coito interrompido), a longa duração do efeito, reversibilidade e efeitos antibacterianos”.

Os pesquisadores também pretendem realizar testes para examinar a ação da injeção em mulheres — os resultados preliminares sugerem que ela teria ação semelhante nas tubas uterinas.