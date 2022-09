Novo RG pode tornar-se problemático, segundo reclamações de usuários no Acre

O Governo Federal lançou a CIN (Carteira de Identidade Nacional), ou novo RG, em março de 2022. A intenção é reduzir o número de fraudes num sistema que atualmente não é unificado: o brasileiro pode retirar um número de RG diferente em cada estado da união, e os sistemas estaduais não conversam entre si a esse respeito. A ideia é trazer maior comodidade para os brasileiros, uma vez que a nova Identidade fará com que todos os registros estejam em um único documento.

A nova Carteira de Identidade Nacional ainda está sendo implementada em um projeto piloto, com apenas os estados do Acre, Paraná e Rio Grande do Sul emitindo o documento, por enquanto. No entanto que alguns problemas estão ocorrendo, e a comodidade prometida ainda não é para todos. É o que acaba de acontecer com a acreana Ana Maria Nogueira da Silva Nascimento, que tem um nome, ao que parece, grande demais para o novo registro. Seu filho deu entrada no novo RG e foram pagos R$ 96,00 pelo documento, mas quando Ana Maria foi retirá-lo, dentro do prazo previsto, foi informada que os dados não passavam no sistema, por que seu nome ultrapassaria o número de caracteres permitidos. Ela conta como foi sua peregrinação em órgãos públicos, desde então:

“Nos enviaram para resolver o assunto na Receita Federal, no sentido de abreviar iniciais de algum sobrenome. Chegando lá, fomos informados que isso não poderia ser feito, que abreviações no nome também não passam no sistema. Tive que retornar ao IML, onde dei entrada no RG de meu filho, apenas para me mandarem de volta para a Receita novamente”, concluiu.

Segundo Ana Maria, a atendente da Receita fez o que pôde: “pegou meu número de telefone e todos os documentos já enviados e me garantiu que passaria o caso para o superintendente. Não me deram data alguma para retorno. Pode ser um mês, um ano, não sei, e eles também não. Enquanto isso, meu filho vai ficar impedido de viajar para fora do estado num evento importante. Ele também não vai poder votar, ele não vai poder fazer o ENEM. Tudo porque não tem o RG novo. O espelho dessa novidade, que é uma cópia, também não aceitam. É uma situação bem difícil e não sei o que fazer`, afirma.