“O Acre está na miséria, fruto dos 20 anos da Frente Popular no Governo”, diz Mara Rocha

O clima esquentou no debate da TV Gazeta nesta quinta-feira, com uma pergunta feita pela candidata Mara Rocha (MDB) ao candidato Jorge Viana (PT). Ela perguntou o motivo do governo da Frente Popular não ter dado certo. “O atual governo contribuiu, mas o motivo do nosso estado estar na miséria foi o fracasso dos 20 anos de governo da Frente Popular”, disparou.

Mara também se referiu a Jorge Viana como “candidato de Lula”, fato que deu ainda mais combustível para a resposta. “Você está no governo atual, tinha a secretaria de Produção nas mãos e não plantou um pé de couve. Quando você tinha um programa na TV Gazeta viva falando bem do meu governo, porque na época do meu governo o Acre funcionava”, disse Jorge Viana.

O embate foi ampliado para a esfera federal quando Jorge Viana chamou Mara Rocha de “candidata de Bolsonaro”. “Fique tranquila Mara, vai sair o pessoal da incompetencia e voltar a turma do trabalho. Espero que você volte com o seu programinha do Acre Rural pra ver a gente trabalhando para os produtores”, acrescentou Jorge Viana.

Após o embate, o candidato Marcio Bittar (União Brasil), saiu em defesa da candidata Mara Rocha. “Jorge Viana, não precisava chamar o programa que Mara Rocha tinha na TV de ‘programinha’. Pessoas que arrotam a defesa das minorias e das mulheres deveriam ter mais respeito. Ela aqui é a única mulher candidata ao Governo e merece o nosso respeito”, falou Bittar.