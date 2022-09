“O Acre merece bons governantes, senadores e deputados”, diz Marcia a pastores

Depois de um grande banderaço realizado no centro de Rio Branco, a candidata ao Senado Federal Marcia Bittar (PL), se reuniu na tarde desta quinta-feira, 01, com pastores e lideranças evangélicas no hotel Nobile Suítes, para apresentar suas iniciativas voltadas às igrejas e aos cristãos.

“Foi um momento muito especial e cheio de alegria ao lado das lideranças evangélicas, pude falar sobre minhas bandeiras, princípios e valores. Além de exaltar que todo trabalho feito por mim será comandado por Deus, pois ele está no controle da nossa vida. O Acre merece bons governantes, senadores e deputados, o Acre é abençoado”, disse Marcia.

Uma carta com 22 propostas dos cristãos acreanos foi entregue à candidata, Marcia Bittar reforçou o seu compromisso com os valores cristãos ao assinar o documento em favor da vida e da família.