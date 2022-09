Epitaciolândia está entre 100 destinos sustentáveis para o turismo no mundo

Na última terça-feira, 27 de setembro, ocorreu a premiação dos 100 destinos sustentáveis pelo mundo e a cidade de Epitaciolândia estava concorrendo a esse prêmio enfatizando o case do Dr. da Borracha (Sr. José Rodrigues), que produz acessórios sustentáveis com elementos extraídos do látex de forma responsável no Seringal Nova Esperança, onde reside.

Epitaciolândia está entre os 100 destinos sustentáveis para o turismo no mundo, resultado obtido através da parceria entre a Prefeitura de Epitaciolândia, Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre e o DEL Turismo, sendo a primeira cidade na região norte com o selo TOP 100 Green Destinations.

Dez destinos brasileiros foram reconhecidos na lista dos TOP 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis, idealizado pela organização holandesa Green Destinations.

Este ano, os destinos Epitaciolândia no Acre, Diamantina e Capitólio em Minas Gerais, Tibau do Sul (Praia de Pipa) e Tibau no Rio Grande Do Norte, Corguinho e Pedro Gomes em Mato Grosso do Sul e Bombinhas, Orleans e Itá em Santa Catarina foram nomeados.

A premiação aconteceu durante o Dia Mundial do Turismo, no primeiro dia do evento internacional de turismo sustentável, Green Destinations 2022, que conecta líderes globais em debates sobre turismo sustentável e premia anualmente 100 histórias de boas práticas que inspiram lideranças do turismo responsável a nível mundial.

A seleção contempla destinos que estão progredindo em direção a uma indústria de turismo mais sustentável e responsável e é baseada em avaliações de Histórias de Boas Práticas.

Os destinos selecionados, além de receberem visibilidade global, são elegíveis para indicação ao Green Destinations Stories Awards, divulgado na ITB Berlin, principal feira de turismo do mundo.