“O atual governador perdeu totalmente as condições de governar”, afirma Jorge Viana ao ContilNet

O candidato a governador Jorge Viana está participando neste momento da transmissão ao vivo da rodada de entrevistas com as campanhas majoritárias. Ele iniciou dizendo que “esta é uma eleição curta, inclusive tem gente que nem sabe ainda que a gente é candidato”.

“Eu só estou candidato a governador porque o chamamento que nos fizeram foi para o governo. Estamos oferecerendo para população duas pessoas com experiência, eu e o Marcus Alexandre. Temos ainda a candidata Nazaré para o Senado. Estamos nessa disputa pela oportunidade de trabalhar pelo bem comum”, comentou. O comando da entrevista é da Jornalista Nany Damasceno.

Jorge Viana criticou a gestão do governador Gladson Cameli. “O atual governador perdeu totalmente as condições de governar, brigou com todos os aliados. Não basta ser uma pessoa legal, precisa ter uma equipe, precisar trabalhar.”, afirma.

Confira ao vivo: