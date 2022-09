“O povo do Acre é muito sábio”, diz Alan Rick sobre liderar pesquisas para o Senado

O candidato a senador Alan Rick (União Brasil) viveu uma saga até se tornar candidato a única vaga no Senado Federal em disputa nas eleições deste ano. Sempre declarou que sua preferência era por essa caminhada, mas perto das convenções foi convidado pelo governador Gladson Cameli para compor a chapa como vice. Não vingou. O presidente do União Brasil, Márcio Bittar, decidiu ser candidato a governador e inviabilizou a formação da chapa sonhada por muitos Gladson Cameli/Alan Rick.

Alan Rick teve que voltar a falar sobre esse assunto ao ser questionado pelo jornalista Luis Carlos Moreira Jorge na sabatina do site AC24h.

O jornalista perguntou : como é que o senhor conseguiu superar tudo isso e ainda liderar as pesquisas?

“É essa decisão linda do povo do Acre de avaliar o trabalho de cada um, faz uma leitura muito diferente da política, como poucos conseguem. O povo do Acre é muito sábio. O abraço contínuo da população me emociona. Porque com todas as dificuldades nós estamos liderando e recebendo esse carinho da população”. – disse o candidato.