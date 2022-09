O que se sabe e o que falta saber sobre a queda de ponte na BR-319

O Corpo de Bombeiros do Amazonas atua no local para resgatar mais vítimas e um gabinete de crise foi ativado para intensificar as buscas por desaparecidos.

O governador Wilson Lima (União Brasil) colocou toda a estrutura do Estado à disposição das famílias e reforçou o alinhamento com o Governo Federal na execução dos trabalhos de resgate.

Confira, abaixo, o que se sabe e o que falta saber sobre o caso: Qual a quantidade oficial de vítimas mortas?

Até o momento as autoridades confirmaram três mortes. Porém, segundo os bombeiros, durante a operação de resgate, mergulhadores identificaram que há mais vítimas submersas, presas às ferragens de veículos.

Os corpos resgatados durante esta quarta-feira chegaram em uma balsa no começo da noite em Manaus e foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). Ainda conforme o Corpo de Bombeiros o número de vítimas pode aumentar nas próximas horas.

Quantas pessoas estão desaparecidas?

O número é incerto até o momento. O Governo do Amazonas confirma que, pelo menos, 12 veículos caíram no Rio Curuçá. De acordo com os sobreviventes e vídeos divulgados, entre os veículos tinham caminhões e uma kombi, todos com passageiros.

Como é o local onde estão acontecendo as buscas?

O lugar é de difícil acesso. O Rio Curuçá tem profundidade de 20 metros. A maior parte dos 96 metros da ponte de concreto desabou, no km 25 da BR-319, na altura do município do Careiro da Várzea, única rodovia federal que liga o Amazonas ao restante do país.

A ponte havia sido interditada?

Na última segunda-feira (26), três antes da tragédia, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) alertou que a pista estava cedendo e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que administra a rodovia, recomendou que apenas carros leves passassem pelo local.

Nesta quarta, após o desabamento da ponte, o Dnit divulgou uma nota informando que o trecho da rodovia foi interditada próximo ao município de Careiro da Várzea.

Havia um protesto com caminhões em cima da ponte?

Uma testemunha que presenciou o acidente afirmou, em entrevista à Rede Amazônica, que caminhões estavam parados na ponte no momento do desabamento, bloqueando o fluxo de veículos.

“Estávamos aguardando a estrada ser liberada, pois tinha um grupo de caminhoneiros bloqueando a entrada. E eles falaram que não ia deixar ninguém passar. Aí, quando vimos, foi rápido, a ponte foi se quebrando”, explicou o motorista Ricardo Sobreiro, um dos sobreviventes.

Como fica o tráfego na BR-319?