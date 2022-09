Obra no Acre vira assunto de debate entre candidatos à presidência: “Já nem existe mais”

O Acre foi citado pelo candidato Ciro Gomes (PDT) no debate entre os presidenciáveis, promovido pela Rede Globo na noite desta quinta-feira (29).

A citação ocorreu quando Gomes ficou frente a frente com o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva, quando os dois faziam perguntas e comentários entre si sobre a Amazônia, no penúltimo bloco do programa.

Inicialmente, aparentemente equivocado, Ciro Gomes lembrou a Lula ter ido a Cruzeiro do Sul, no Acre, inaugurar uma fábrica de preservativos, quando era ministro da Integração Nacional do governo petista. Foi o próprio Lula que o corrigiu, lembrando-o que a viagem foi de fato a Xapuri.

“Sim, a Xapuri. Mas aquilo já não existe mais”, criticou Ciro Gomes ao defender políticas de desenvolvimento da Amazônia.

O debate foi encerrado por volta das 23h30 min (horário Acre), depois de muitas polêmicas e atritos entre os candidatos. Por ser o último debate entre os candidatos antes das eleições de domingo, dia 2, a expectativa que os líderes das pesquisas, Lula e o presidente Jair Bolsonaro, se enfrentassem mais duramente. Mas, entretanto, os momentos de tensão, se deram em dois momentos envolvendo o polêmico candidato do PTB, Padre Kelmon, e a candidata do União Brasil, Soraya Tronink, e depois entre o mesmo Padre e o candidato do PT.

Na primeira discussão, Kelmon foi chamado pela candidata de “padre de festa junina” e de candidato laranja. Já com Lula, a polêmica deu-se quando o Padre questionou Lula pelas denúncias de corrupção em seu Governo. Irritado, Lula disse que o Padre estava fantasiado de religioso.