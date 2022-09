Onças mãe e filha se enfrentam em disputa por carcaça; veja vídeo

O guia relembra que estava na companhia de hóspedes rumo a um avistamento de uma onça-pintada que é monitorada pela Organização Não Governamental (ONG) Onçafari. O que eles não esperavam é que seriam surpreendidos por uma outra onça que não estava no radar.

“Eu falei para os hóspedes: ‘Agora a gente só para quando aparecer onça, dinossauro ou elefante cor de rosa’. No que eu falei isso apareceu uma onça do nosso lado, que não era a onça que a gente tava monitorando. Era a Gatuna”, conta.

Gatuna começou a andar e o grupo a segui-la, em uma distância segura para todos. “Ela entrou em um capão e arranhou a árvore com as garras. As onças têm glândulas nas patas, que servem para demarcar território. Ela raspou as garras na árvore e deixou uma marca visual e também uma marca olfativa, que diz para outras onças que aquele é o território dela”, explica.