Ops! Índia do Iaco perde biquíni e faz topless na praia: “Perdi o biquini, mas não perdi o close”; veja foto

De férias em João Pessoa, a influenciadora acreana Lili, mais conhecida como ‘Índia do Iaco’, continua derrubando queixos por aí.

Nesta terça-feira (27), ela foi traída pelo biquíni enquanto mergulhava no mar na praia de Coqueirinhos, em João Pessoa. Uma onda arrancou a parte de cima do biquíni da acreana, que por pouco não ficou com os seios à mostra.

Ela se divertiu com a situação e postou tudo nas redes sociais: “Perdi o biquini, mas não perdi o close. Bora fazer do limão uma limonada, assim eu fiz a vida inteira”, comentou no clique.

Veja fotos da influenciadora de férias em João Pessoa: