Pabllo Vittar ousa em fotos de fio-dental em praia e bumbum é comparado ao Pão De Açúcar: ‘Oi, Rio’

Pabllo Vittar está em terras cariocas e decidiu curtir o sábado na praia. Com o calorão, a cantora sacou seu fio-dental e fez fotos para lá de ousadas para postar em seu perfil no Instagram. O que levou a web à loucura.

“Oi, Rio”, escreveu ela para sinalizar que está numa praia no Rio de janeiro. Nos cliques, Pablo aparece de popozão para o alto enquanto uma amiga passa bronzeador nela.

Fãs da cantora, anônimos e famosos, não deixaram de comentar a postagem. Lexa e MC Mirella postaram emojis de foguinhos. A DJ e cantora Thais Barja, que cai estar tocando no Rock in Rio, mandou o recado: “Passa atrás do nosso palco de eletrônico do rir de novo gostosa”.

“CORAÇÃO DO DOM PEDRO ATÉ VOLTOU A BATER DEPOIS DESSA FOTOOO”, “Mas gente, é o Pão de Açúcar?!”, “JOGA NA MINHA CARAAAA”, “Aproveita aí mami”, “A maior gostosa desse Brasil”, “Deixa eu passar protetor, mozão”, foram outros elogios que Pabllo recebeu.