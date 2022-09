Pablo Escobar brasileiro: PF realiza operação contra lavagem de dinheiro de ex-major da PM

Em Mato Grosso os mandados foram cumpridos nos municípios de Campo Grande e Jaraguari.

As investigações apontam a prática de atos de lavagem de dinheiro consubstanciados em negócios jurídicos fraudulentos e compra de bens imóveis e móveis, em especial fazendas, subsidiados com recursos provenientes do tráfico internacional de drogas.