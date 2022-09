Padres e líderes católicos declaram apoio à candidatura de Jenilson Leite

Com a candidatura ao Senado ganhando força a cada dia, o Dr. Jenilson Leite (PSB) tem conquistado apoios importantes como o de importantes lideranças da Igreja Católica em Rio Branco e no interior.

O candidato, acompanhado de César Messias, seu primeiro suplente, coronel Anástácio, segundo suplente, se reuniu na noite desta segunda-feira (12) com os padres Antônio Menezes, José, Macoy, Frei Renã e o padre Anglicano Jacimar, além de lideranças de pastorais e representantes do Instituto de Fé e Política, onde falaram da importância de bons representantes na política.

“Temos o orgulho de ter vocês nos representando no Senado Federal, tive a oportunidade de conhecer o trabalho do Jenilson como cidadão e médico, é sempre disposto a ajudar as pessoas e nossas igrejas, você, César, sempre cuidadoso com o nosso clero e com os encontros em nossas Dioceses, o sr. Coronel Anastácio sempre envolvido em nossa igreja particular, sendo uma referência para ações pastorais para a família”, destacou Pedro Alexandre, uma das lideranças católicas.

Dr. Jenilson entende a importância de todas as igrejas na sociedade como entidades que estão presentes nas mais diversas comunidades. “As igrejas desenvolvem um papel que vai além da formação dos valores de uma pessoa, ela presta um serviço social em áreas que muitas vezes o Estado não chega com suas políticas públicas e se o poder Executivo mantiver uma parceria com as igrejas, poderá alcançar uma quantidade muito maior de pessoas”, disse.