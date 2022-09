Palácios, joias e até cisnes: qual é o patrimônio da família real

A mudança do trono após a morte da rainha Elizabeth II, na última quinta-feira (8), também levantou diversos questionamentos sobre o destino da fortuna dela. O testamento da rainha não foi divulgado e, historicamente, a família real não divulga essas informações após a morte de um monarca.

Ducados são territórios tradicionalmente governados por um duque ou uma duquesa. No caso, no entanto, se referem a um conjunto de propriedades privadas, que incluem terras, ativos e outras propriedades. O Ducado de Lancaster é de propriedade do soberano de turno do Reino Unido.

O portfólio de terras e propriedades no Ducado da Cornualha é significativamente maior do que o Ducado de Lancaster, conforme aponta o jornal The Washington Post: abrange 0,2% de todas as terras na Grã-Bretanha, incluindo o famoso Lord’s Cricket Ground.

Propriedades em destaque

Tanto o Castelo de Balmoral, na Escócia, quanto o Sandringham Estate, na Inglaterra, foram transmitidos à rainha por seu pai, o rei George VI – e podem ficar com Charles III.

Além dos imóveis e dos ducados, uma das principais propriedades da família real é o Crown Estate, um portfólio de ativos que inclui luxuosas propriedades em Londres, no valor de US$ 19,2 bilhões.

Apesar de ser uma propriedade formal da família, está sob o controle do governo britânico – que recebe as centenas de milhões de dólares que a carteira gera a cada ano.

O governo devolve, então, 25% do lucro do Crown Estate à realeza sob o que é conhecido como Subsídio Soberano. Em 2021, o balanço financeiro público da família real listou a doação em cerca de US$ 99 milhões – dinheiro destinado a pagar a manutenção dos palácios e outras despesas.