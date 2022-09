Palmeiras abre contagem regressiva pelo título brasileiro; veja detalhes

O Palmeiras não fazia um grande jogo e ainda ficava com um a menos no início do segundo tempo do clássico, com a expulsão de Danilo. O roteiro parecia caminhar para o fim do bom desempenho contra o rival e a diminuição da vantagem na liderança do Brasileirão às vésperas da Data Fifa e de um período longo – dez dias – até a próxima partida.