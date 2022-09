Palmeiras x Athletico: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O ge acompanha a partida em Tempo Real – clique aqui para seguir todos os lances de Palmeiras x Athletico, com lives pré e pós-jogo com todos os detalhes, bastidores e análises do confronto.

Na primeira partida, disputada em Curitiba, vitória do Athletico por 1 a 0. Com isso, o Furacão tem a vantagem do empate para avançar à decisão do torneio. Ao Palmeiras, resta vencer por dois ou mais gols de diferença para disputar a sua terceira final seguida e seguir vivo na disputa do tricampeonato em sequência. Se o time paulista vencer por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

O Palmeiras poupou os seus titulares no empate contra o Bragantino no último sábado, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. O resultado manteve o Verdão na liderança isolada da competição, com os mesmos sete pontos de vantagem para o vice-líder Flamengo.

Para a partida desta noite, o técnico Abel Ferreira contará com o retorno do meia-atacante Gustavo Scarpa, que cumpriu suspensão na Arena da Baixada. O volante Danilo segue suspenso. A grande expectativa é pelo retorno ou não do meia Raphael Veiga, que deixou o segundo tempo do jogo em Curitiba com uma entorse no tornozelo. O jogador fez tratamento intensivo nos últimos dias para ficar à disposição.

Com o time reserva, o Athletico vem de vitória por 1 a 0 em casa contra o Fluminense, no sábado. O resultado quebrou um jejum de três jogos sem vitória no Brasileirão, além de mantê-lo no G-6 e ainda ficar a um ponto do G-4.

Após poupar os titulares, o Furacão agora busca manter a vantagem da ida e voltar à final da Libertadores após 17 anos. No banco, contudo, a equipe rubro-negra não contará com o principal personagem do crescimento na temporada: o treinador Felipão, que busca sua quarta final, está suspenso.

Escalações prováveis

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira

Com o retorno de Gustavo Scarpa, que cumpriu suspensão no jogo de ida, Abel Ferreira ganha mais uma opção caso não possa contar com o meia Raphael Veiga, que é dúvida para a partida após deixar a Arena da Baixada com uma entorse no tornozelo direito.

Se Veiga é dúvida, o volante Danilo é desfalque certo nesta noite. O volante cumpre o segundo e último jogo de suspensão pela expulsão contra o Atlético-MG, nas quartas de final.

Com isso, Abel Ferreira trabalha com duas possibilidades para escalar o Palmeiras em caso de ausência de Veiga: manter o time que entrou em campo na Arena da Baixada, fazendo uma mudança simples com a entrada de Scarpa no meio e mantendo López no comando do ataque, ou voltando a ter Rony como referência e colocando Bruno Tabata para atuar ao lado de Scarpa na criação.

Time provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Bruno Tabata (Raphael Veiga ou López); Gustavo Scarpa, Dudu e Rony.

Quem está fora: Jailson (lesão no joelho direito); Danilo (suspenso) e Raphael Veiga (dúvida por lesão no tornozelo direito).

Pendurados: ninguém.

Athletico – Técnico: Paulo Turra (auxiliar)

O Furacão tem duas baixas para o confronto desta noite. O técnico Luiz Felipe Scolari e o volante Hugo Moura foram expulsos na ida. O auxiliar e fiel escudeiro Paulo Turra comanda o time rubro-negro na beira do gramado, enquanto Erick é o substituto natural no meio-campo.

Time provável: Bento; Khellven, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Erick, Fernandinho e Alex Santana; Vitinho, Canobbio e Vitor Roque.

Quem está fora: Hugo Moura (suspenso); Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Marcelo Cirino (departamento médico).

Pendurados: ninguém.

Arbitragem