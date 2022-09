Pantanal: cena de violência sexual de Alcides não será explícita; saiba tudo

Desde que o remake de “Pantanal” foi anunciado, uma cena famosa tem sido esperada pelo público: a castração do peão Alcides (Juliano Cazarré). Na versão atual, no entanto, o autor Bruno Luperi resolveu adaptar a vingança de Tenório (Murilo Benício) e deixar nas entrelinhas uma violência sexual.

Com ódio desde que Alcides iniciou um caso com a então esposa dele, Maria Bruaca (Isabel Teixeira), o fazendeiro resolve sequestrar os dois e levar para a tapera de Juma. Lá, Tenório violentaria Bruaca, mas resolve mudar o foco para Alcides. Ao ameaçar castrá-lo e matá-lo, Bruaca implora para que Tenório não faça isso porque ela o ama.

Revoltado ao ouvir a declaração da ex-mulher, resolve então “fazer coisa pior” e leva Alcides para um quarto. A única coisa que o público assiste é a reação espantada de Maria Bruaca ao ouvir gritos de Alcides, que dão a entender que está sendo torturado de alguma forma. A cena vai ao ar na penúltima semana da novela.

No texto, Bruno Luperi, não usa o termo “estupro”, mas dá a entender que foi isso o que aconteceu na tapera nos diálogos que Alcides tem com Bruaca e Zaquieu (Silvero Pereira). Para Maria, diz que preferia que Tenório o tivesse matado e que ele não conseguirá mais se relacionar sexualmente com ela, sugere ainda que ela o deixe. Para Zaquieu, começa a sondar e perguntar como recém peão sabia que era homossexual. A partir daí, Zaquieu insiste no assunto e Alcides acaba contando por alto o que aconteceu. Zaquieu, então se oferece para ajudar a matar Tenório.