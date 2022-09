Para manter jovem vivo, família pede ajuda para comprar remédio que custa R$ 33 mil

O jovem Athyla Bosco Ferreira Gonçalves, 26 anos, está em acompanhamento oncológico no Hospital de Amor da Amazônia desde janeiro de 2021 para tratamento de linfoma não-Hodgkin de células B primário de mediastino.

Após diversas tentativas de conter a doença utilizando quimioterapia, radioterapia e por último a realização do transplante de medula óssea, o quadro clínico do Athyla não obteve melhora e a doença continuou progredindo.

No momento a única alternativa para tentar proporcionar qualidade de vida para o paciente será o uso da imunoterapia, contudo, o SUS não fornece a medicação por conta do custo elevado no tratamento.



Por isso, a família já está com um processo em trâmite na justiça solicitando a medicação PEMBROLIZUMABE, onde cada dose custa cerca de 33 mil reais, precisando ser administrada no paciente a cada 21 dias sem previsão de pausa.

A morosidade e negligência da justiça está sendo um empecilho para a aquisição desse medicamento que vem sendo solicitado desde janeiro de 2022. É importante frizar que já existe a determinação que obriga a União a fornecer a medicação, contudo, o Ministério da Saúde está descumprindo sua obrigação de adquirir o medicamento desde março de 2022.

“O Athyla não pode mais esperar, ele necessita desse tratamento para sobreviver e poder ter alguma qualidade de vida.

Nos relatórios médicos mais recentes fica explícito que não há mais outras linhas de tratamento a não ser o uso do Pembrolizumabe, e em caso de não fornecimento, o óbito é iminente”, disse a esposa de Athyla, Larissa….

Por isso a família resolveu iniciar uma campanha de arrecadação para conseguir adquirir ao menos a primeira dose da medicação, a fim de ganhar tempo até que a justiça cumpra com suas obrigações legais.

Os interessados em ajudar o jovem Athyla podem ejviar seu apoio através doPix (69) 993711913 (chave: celular) – Nubank

Instagram: @athylabosco1

Whatsapp: (69) 99371-1913