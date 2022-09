Parada LGBT reúne centenas de pessoas no Centro de Rio Branco; VEJA FOTOS

A 15º Parada do Orgulho LGBT do Acre reuniu centenas de pessoas no Centro de Rio Branco no final da tarde e início da noite deste domingo (25).

O evento, apesar de uma grande festa, é também um ato político, segundo o presidente da Associação de Homossexuais do Acre (AHAC), Germano Marino.

“As Parada do Orgulho LGBT, são a expressão de conscientização do movimento LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) para sensibilizar as pessoas sobre o direito de vivermos em fraternidade, alegria, amor e respeito às diferenças, buscando por cidadania e um Estado diverso, sem nenhum privilégio, mas com direitos e oportunidades iguais”, destacou.

O evento contou com a participação de centenas de pessoas, a saber: integrantes da sigla, militantes e apoiadores da causa.

Com saída no Skate Park, a parada seguiu por toda a Avenida Ceará até à Concha Acústica, onde os participantes curtiam shows e prestigiaram artistas locais.

Veja fotos, abaixo: