Parceria: Conselho Tutelar agradece apoio que prefeito Manoel Maia tem dado à instituição

O prefeito de Capixaba, Manoel Maia, não tem medido esforços para oferecer melhores condições de trabalho para os Conselheiros Tutelares Municipais, são diversas ações realizadas pela gestão que visam o apoio ao trabalho realizado pela instituição.

Dessa vez o Prefeito mandou realizar uma melhoria completa no carro do Conselho, para que ele se tornasse apto para realizar as diligências necessárias, de forma que pudesse aperfeiçoar os serviços de proteção à criança e ao adolescente.

No tocante o Conselheiro, Willian Tessinari em nome do colegiado do Conselho Tutelar, agradece a parceria do prefeito Manoel Maia e toda a sua equipe.

Como estava o carro:

Como ficou depois de ser refeito o motor, colocado novos pneus, inserção de calotas, implantação de ar-condicionado, melhoria da suspensão, dentre outras coisas.