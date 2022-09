Patrão desconfia de atestado de 11 dias e descobre que funcionária falsificou assinatura de médica

Conforme o registro policial, o caso foi descoberto após a mulher, de 26 anos, apresentar ao gerente do restaurante onde trabalha um atestado de 11 dias para justificar as faltas. O documento justificava as ausências da funcionária apontando que ela teria cálculo renal.

Desconfiado da situação, o gerente do estabelecimento ligou para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Coronel Antonino, onde teria ocorrido a consulta. Ele encaminhou uma foto do documento à enfermeira responsável e pediu que a veracidade do documento fosse investigada.