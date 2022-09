PDT pede investigação e quer Bolsonaro e Braga Netto inelegíveis por 7 de Setembro

O caso está nas mãos do ministro Benedito Gonçalves, que a partir de hoje sucede Mauro Campbell como corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Ontem, o ministro Raul Araújo negou outro pedido do PDT para apurar o uso de verbas partidárias no financiamento das caravanas de manifestantes.

Os pedetistas alegam que Bolsonaro desvirtuou as comemorações da Independência em prol de sua própria campanha à reeleição e, para isso, usou o poder público e seus recursos financeiros. São mencionados R$ 3,3 milhões em gastos com a estrutura do evento em Brasília e ainda a utilização da TV Brasil na transmissão do ato.