Pedro Longo pede redução de carga horária para servidores do Igesac

Engajado na luta pelas categorias profissionais do Estado, o deputado Pedro Longo usou o seu tempo na tribuna da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), nesta terça-feira (13), para apresentar uma indicação de sua autoria que tem a ver com a implantação da jornada de trabalho de 30 horas para os servidores do Instituto de Gestão de Saúde do Acre (Igesac).

Longo afirmou que não é justo que os trabalhadores tenham carga horária de 40 horas semanais quando os servidores da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) dispõem de 30 horas.

“Executam as mesmas atividades. Não há nada que justifique essa diferença, já que todos fazem parte de uma mesma carreira dentro da Sesacre. Essa alteração precisa ser feita, mesmo que um projeto de lei tenha que ser elaborado. Se assim for, aprovamos nesta casa para facilitar a vida dos nossos trabalhadores”, continuou.

O deputado pede que o governador Gladson Cameli dê uma atenção especial para a questão e agilize a mudança com as secretarias responsáveis – considerando a disponibilidade do Governo em valorizar os profissionais da Saúde.

“Peço que uma atenção especial seja dada a essa questão. Sei que o governador Gladson Cameli não medirá esforços para resolvê-la”, destacou.

“É mais que um merecimento e reconhecimento para com esses servidores e servidoras que enfrentaram tantas dificuldades fora de seus lares, principalmente durante a pandemia da Covid-19, quando não puderam paralisar suas atividades”, finalizou.