Pescador salva sucuri presa em rede de pesca e se espanta com a força do animal; VÍDEO

Uma sucuri foi salva por um pescador após ser flagrada presa em uma rede de pesca em um rio de Itarumã, no sudoeste de Goiás. A situação aconteceu neste sábado (3/9).

O guia de pesca Luis Cláudio Rodrigues, de São Paulo, foi quem resgatou o animal e cortou as redes que sufocavam o bicho. A cobra chegou a sofrer cortes com a pressão da rede. Um vídeo mostra o momento do resgate.

Veja o vídeo:

A sucuri foi avistada próximo de um galho de árvore. Não se sabe há quanto tempo ela estava presa ali. O guia de pesca pede para o colega desligar o motor do barco em que está com outras pessoas.

Em seguida, segurando o réptil pela cabeça, ele vai cortando a rede e retirando os fios que restaram com as mãos.

“Olha que força!”, diz ele em determinado momento, enquanto animal se contorce tentando se soltar.

Na sequência, a cobra é solta na água e ela segue nadando.

“Salvamos a natureza! Aê anaconda velha pantaneira!”, gritou um dos participantes do salvamento, enquanto a cobra seguia seu rumo.

Uma instrução normativa do Ministério do Meio Ambiente de 2012 não permite a pesca amadora com uso de rede ou tarrafa.