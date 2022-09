Pesquisa da ANP mostra que o litro da gasolina mais caro do país é vendido no Acre

O Acre é, no momento, o campeão nacional em relação à venda do litro de gasolina mais cara do Brasil. Enquanto o preço médio do produto ao longo dos últimos meses passou por reduções consecutivas em seu preço, com queda estimada em 6,4%, no Acre o litro de gasolina nos postos custa R$ 5,78 – a mais cara do país.

Os números foram divulgados nesta quinta-feira (8) pela ANP (Agência Nacional do Petróleo), ao revelar que, em agosto, o valor médio do combustível no país, atingiu R$ 5,25. A ANP divulgou uma lista com os Estados onde a gasolina está mais barata no país. A pesquisa usou como base os preços praticados em 29 postos espalhados pelo Brasil.

Confira:

A gasolina mais barata do país é vendida no Estado do Amapá, a R$ 4,84. Em seguida, vem Sergipe, com R$ 4,96; Goiás, a R$ 5,02; Distrito Federal a R$ 5,03; Mato Grosso do Sul: R$ 5,07; Rio Grande do Sul: R$ 5,11 e São Paulo, a R$ 5,13.

Após o Acre, os estados com a gasolina mais cara são os seguintes: Roraima – R$ 5,71 e Amazonas – R$ 5,54.

Alguns fatores para redução no preço no restante do país têm a ver com a fixação do teto do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre os combustíveis e os anúncios da Petrobras de diminuição para as refinarias, influenciaram o preço da gasolina.

O levantamento da ANP também apontou que o etanol está mais barato em todo o país. O preço médio está em torno de R$ 3,84, uma redução de 3,51% no período analisado.

No entanto, vale ressaltar que, com as reduções no preço da gasolina, é mais vantajoso, na maioria dos Estados, optar pelo derivado de petróleo do que pelo biocombustível. Isso porque o etanol apresenta menor poder de combustão quando comparado com a gasolina.