Pesquisa Fieac: Alan Rick é o candidato favorito ao Senado com 29,1%

O candidato ao Senado pelo União Brasil (UB), Alan Rick é o primeiro colocado na pesquisa sobre as intenções de voto encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac) e realizada pelo Instituto Perfil, divulgada nesta segunda-feira (12).

O atual deputado federal tem 29,1%. Ney Amorim, do Podemos, aparece em segundo lugar com 15,1%. Jenilson Leite vem em seguida com 13,9%; Marcia Bittar com 11,2%; Vanda Milani com 5,2%; Nazareth Araújo com 4,4%; Sanderson Moura com 2%; e Dimas Sandas com 0,4%.

11,2% disseram que estão indecisos. Brancos e nulos somaram 5,8%, e não responderam 1,5%.

Na pesquisa espontânea, Alan Rick segue na liderança com 17,5%. Jenilson Leite pontuou 9,8%; Ney 8,5%; Marcia 6,5%; Vanda 3,4%; Nazaré 3,1%; Sanderson 1,3%; e Dimas 0,1%. Não responderam: 1,9%. Brancos e nulos: 4,1%. Indecisos: 43,2%.

Uma das perguntas feitas pelo instituto tem a ver com “quem seria o candidato mais preparado, caso Bolsonaro fosse reeleito”. Alan registrou 30,5% e Marcia Bittar apareceu com 17,7%. Ney pontou 13,3%; Jenilson 12,9%; Vanda 4,1%; Nazaré 2%; Sanderson 1,5% e Dimas 0,4%.

A pesquisa registrada no TRE com o número 0784/2022 ouviu 1430 eleitores entre os dias 5 e 8 de setembro, em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.