Petecão e Jorge Viana voltam a liderar os índices de rejeição em nova pesquisa

Os candidatos a governador do Acre com o maior índice de rejeição entre o eleitorado local, segundo dados da pesquisa Real Time Bigdata, divulgada na tarde desta terça-feira (13), pelos telejornais da TV Gazeta, emissora afiliada da Rede Record, são Sérgio Petecão (PSD), com 39%, e Jorge Viana (PT), com 34%.

Os dois são seguidos por Márcio Bittar, com 28%; Gladson Canmeli, o governador que é candidato à reeleição pelo PP e mais nove partidos, com 22%. Em seguida, surgem os nomes de Mara Rocha (MDB), com 18%, Professor Nilson (PSOL), com 19%, e David Hall, com 18%.

A surpresa dos números aparecem substancialmente para os políticos mais conhecidos da população, no caso Sérgio Petecão e Jorge Viana, que exercem mandatos e estão na vida pública há 30 anos, e aqueles que detém os menores números de aceitação em todas as pesquisas e que nunca exerceram mandatos ou cargos públicos, Nilson Euclides e David Hall, que têm próximos a 20% de rejeição.

A rejeição é registrada quando o eleitor responde ao entrevistar dizendo o nome do candidato no qual não vota. Neste caso, não aparecem os percentuais em branco nem nulo.

A pesquisa está registrada no TER -AC (Tribunal Regional Eleitoral) do Acre sob o número AC 09556/2022 e foi realizada cp, 100 mil eleitores, nos dias 10 a 12 de setembro. A pesquisa foi contratada pela emissora de TV que a divulgou. Outras pesquisas já haviam registrados níveis de rejeição praticamente iguais aos atuais números