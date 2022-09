Petecão lidera rejeição do eleitorado acreano com 46%, diz pesquisa Ipec

A pesquisa de intenção de voto do Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria Ltda (Ipec) divulgada pela Rede Amazônica na noite desta segunda-feira (19), aponta o candidato ao Governo Sérgio Petecão (PSD), liderando a rejeição do eleitorado acreano.

O senador, que na pesquisa anterior, divulgada no final de agosto pelo instituto, tinha 39% tem agora 46%.

Jorge Viana (PT) aparece em segundo, com 22%; Mara Rocha (MDB) tem 10%. Márcio Bittar (União Brasil) 15%; Gladson Cameli (PP) 9%; Nilson Euclides (Psol) 13% e David 9%.

A pesquisa foi feita entre os dias 16 e 18 de setembro e ouviu 800 pessoas de 19 municípios. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com número AC03861/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral BR-00155/2022.