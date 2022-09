Petrobras anuncia redução no preço da gasolina; veja o valor

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (1º/9) a redução de R$ 0,25 do preço da gasolina vendida às distribuidoras.

“A partir de amanhã, 02/09, o preço médio de venda de gasolina [tipo] A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de R$ 0,25 por litro”, informou a companhia, em nota. É uma redução de 7%.

Essa é a terceira redução no preço do combustível promovida pela Petrobras desde que Caio Paes de Andrade assumiu a presidência da estatal, em 28 de junho.

Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 2,57, em média, para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba.

“Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio”, acrescentou a estatal.

Bolsonaro antecipou “notícias boas”

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nessa quarta-feira (31/8) que a Petrobras deveria anunciar “mais uma boa notícia” até esta sexta-feira (2/9), indicando uma nova redução no preço dos combustíveis repassado às distribuidoras.

Segundo ele, “boas notícias” têm sido uma “prática” do presidente Caio Paes de Andrade, que assumiu o comando da petroleira em junho.

“Combustíveis… toda semana temos uma boa notícia. Hoje é quarta-feira. Eu acho que até sexta vai ter mais uma boa notícia, porque tá sendo uma prática do novo presidente da Petrobras”, afirmou em entrevista ao SBT, antes de comício eleitoral em Curitiba (PR).

Bolsonaro tem o costume de antecipar algumas das reduções anunciadas pela Petrobras. Ele, no entanto, nega que tenha informação privilegiada sobre a empresa.

No ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) chegou a abrir um processo administrativo contra a petroleira para investigar um caso suspeito também envolvendo o presidente da República.

No mesmo momento em que a Petrobras anunciava a queda no preço, Bolsonaro publicou a notícia em sua conta do Twitter.

Confira: