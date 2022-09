PF convoca aprovados para novas turmas dos cursos de formação

A Diretoria de Gestão de Pessoal da Polícia Federal (PF) convocou aprovados no certame promovido em janeiro de 2021 para novas turmas do Curso de Formação Profissional (CFP). O chamamento consta na edição desta segunda-feira (19/9) do Diário Oficial da União (DOU).

O edital publicado convoca os aprovados para se matricularem na segunda turma de formação de delegados federais e papiloscopistas, bem como na terceira turma de agentes da PF. Os grupos listados devem se apresentar à Academia Nacional de Polícia, no Lago Norte, em 30 de setembro, das 8h às 12h e das 14h às 16h, ou em 1º de outubro, das 8h às 12h. A corporação poderá fazer convocações em segunda chamada até 9 de outubro, para preenchimento de vagas de candidatos que não se apresentarem. A listagem será divulgada no DOU e no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Confira a lista de convocados: