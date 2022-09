Piloto está desaparecido no AM há 18 dias: ‘não vou descansar até achar meu filho’, diz mãe

O piloto Breno Pimentel, de 32 anos, está desaparecido há 18 dias. Ele foi visto pela última vez no dia 2 de setembro, quando decolou de Manaus para Novo Airão, no interior do Amazonas, em um voo particular. Familiares pedem intensificação nas buscas. “Eu não vou descansar até achar meu filho”, disse a mãe do homem.