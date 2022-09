Pimenta no Reino: bandeiraço ajuda ou atrapalha a ganhar uma eleição?

Na rua

Campanha política é época de bandeiraço, de passeata e carreata, é época de gente na rua. É o normal do jogo político.

Força

A maioria dos políticos acreanos acredita que gente na rua é demonstração de força. E não estão errados, é da natureza do acreano remar a favor da maré, e ir pra onde a árvore tá dando sombra.

Trânsito

O problema dos bandeiraços e demais movimentações de rua é o tanto que isso tem atrapalhado o trânsito e o ir e vir das pessoas. Em pleno 2022, ver a militância de candidatos a deputado, senador e governador ocupando uma faixa de pista em horário de pico e no centro da capital, não dá pra achar normal. Haja engarrafamento!

Ganha e perde

Do mesmo jeito que tem gente que é atraída a votar em candidatos por conta da questão visual causada por todo esse movimento, tem eleitor que deixa de votar por conta da confusão que elas causam na rua. É barulheira, trânsito lento e dificuldade de tráfego. O que eu já escutei de gente que não vai mais votar em candidato X ou Y por causa de engarrafamento causado por bandeiraço, não tá no gibi.

Balança

O eleitor é supremo em uma eleição, mas antes de ser eleitor ele é um cidadão que precisa ter seus direitos preservados. A balança do voto serve para toda e qualquer situação dentro de uma campanha, qualquer ação que um candidato queira fazer, é necessário pesar se isso traz ou afasta mais votos. Não estou aqui para condenar bandeiraços, mas pra alertar que há formas de realizar essa e outras ações de rua de forma organizada, onde ganha o político, que mostra força, e ganha o eleitor, que tem tranquilidade para trafegar.

Propaganda

Na propaganda política de TV no meio-dia desta sexta (2), assisti uma cena curiosa. Ao final do programa de Gladson (PP), o governador e candidato à reeleição soltou no encerramento um: “O melhor vem agora”. Só que na sequência, começou o programa de Jorge Viana (PT), que também é candidato ao Governo. Uma coincidência indigesta.

Trend

A candidata a deputada estadual, a jornalista Wania Pinheiro (PL), está atenta às tendências das redes sociais. Ontem, um vídeo da jornalista começou a circular nas mídias sociais em que ela participa de uma ‘trend’ divertida, em que mostra argumentos do porquê votar nela. Vale a pena conferir.

Atentado

Ontem, a ex-presidenta e atual vice da Argentina, Cristina Kirchner, sofreu um atentado na porta de sua casa. Enquanto falava com apoiadores, um homem brasileiro efetuou um disparo contra a cabeça de Cristina. Por sorte, a arma falhou. O assunto repercutiu bastante no mundo inteiro. Lamentável.

Pesquisas

Para quem se interessa por pesquisas eleitorais, o site Poder360 disponibiliza uma ferramenta pra lá de interessante: o agregador de pesquisas. Na ferramenta, é possível montar gráficos e séries históricas com pesquisas do ano 2000 em diante, de qualquer disputa majoritária.

Datafolha

O instituto Datafolha divulgou ontem uma pesquisa de intenção de voto para presidente encomendada pela Globo e pelo jornal Folha de S.Paulo. A pesquisa mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem 45% das intenções de voto no 1º turno da eleição presidencial, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 32%, Ciro Gomes (PDT) com 9% e Simone Tebet (MDB) com 5%.