Pimenta no Reino: “Certamente estaremos no 2º turno”, diz Marcus Alexandre

2º turno

Depois de ter aparecido em segundo lugar na última pesquisa eleitoral na disputa para o Governo do Estado, a campanha de Jorge Viana (PT) está confiante de que vai levar a decisão para o 2º turno. Pelo menos é o que acredita o ex-prefeito de Rio Branco e candidato a vice, Marcus Alexandre.

Abraçado

À coluna, o ex-prefeito disse que a campanha do PT já foi abraçada pelo povo. “Estamos com boas agendas nos bairros. A campanha está sendo abraçada pelo povo nas ruas. Certamente estaremos no segundo turno, é o que vejo. Uma crescente! Estamos animados”, contou.

Maré a favor

Um dirigente petista acreano que preferiu não se identificar, confessou à coluna que dentro do partido o clima é que Jorge Viana vai para o 2º turno e que vai ganhar as eleições. “A maré está boa pra gente, estamos trabalhando muito. A energia tá boa e estamos acreditando que vamos chegar”, disse.

Enconstando

O PoderData divulgou nesta quinta-feira (8) mais uma pesquisa eleitoral para presidente da República. De acordo com o levantamento, Lula (PT) tem 43% das intenções de voto, Bolsonaro 37%, Ciro Gomes (PDT) tem 8% e Simone Tebet (MDB) 5%. A diferença entre Lula e Bolsonaro é apenas de 6 pontos percentuais. Tá encostando.

Covid

O governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli (PP), precisou suspender sua agenda de campanha de hoje por estar com suspeita de Covid-19. Assim que começou a apresentar os sintomas da doença, a coordenação de campanha emitiu um comunicado cancelando os compromissos do governador nesta quinta.

Prioritário

O candidato a deputado federal pelo PT, Leo de Brito, está confiante na reeleição para a Câmara Federal. Brito é o candidato prioritário do partido no Acre. “Tô muito confiante. O cenário está muito melhor do que em 2018. O crescimento do Lula, que pode ganhar já no 1º turno, do Jorge Viana e da Nazaré estão alavancando todas as candidaturas proporcioanais. Hoje eu sou o candidato prioritário do PT no estado, então há uma união muito grande dos militantes do PT e dos deputados estaduais que estão nos apoiando”, contou à coluna.

Vale-gás

Outro fator que o deputado acredita que pode reconduzí-lo à Câmara Federal é o vale-gás, projeto de sua autoria. “Há um trabalho muito consolidado do nosso mandato em defesa da população acreana e também a Lei do Vale-Gás, que hoje atinge 53 mil famílias no Acre. Muitas pessoas que recebem esse vale estão manifestando o voto e isso favorece que a nossa candidatura cresça cada vez mais. Estamos muito confiantes de que vamos chegar mais uma vez na Câmara dos Deputados”, finalizou.

7 de setembro

O Acre mostrou ontem porque é um dos estados mais bolsonaristas do país. Convocados pelo presidente Jair Bolsonaro, milhares de acreanos foram às ruas comemorar o 7 de setembro e se manifestar a favor do presidente.

Confortável

A situação é tão confortável para o presidente Bolsonaro aqui no Acre, que palanque é o que não lhe falta. Das cinco candidaturas ao Governo mais competitivas, três são declaradamente bolsonaristas -Gladson (PP), Mara (MDB) e Bittar (UB)- e uma flerta com o presidente, a de Petecão (PSD). Isso sem contar os candidatos ao Senado e a ruma de candidatos a deputado estadual e federal que apoiam o chefe do Executivo nacional.

Mais votado

Um aliado do senador licenciado e candidato ao Governo, Sérgio Petecão, me recordou esses dias que é do senador o recorde histórico de votos em uma única eleição no Acre: 244.109 votos, quando se elegeu senador pela segunda vez, em 2018. Na ocasião, Petecão teve mais votos até do que Gladson, que se elegeu governador no 1° turno. A lembrança, é porque não “entra na cabeça” do aliado a porcentagem que Petecão apareceu na última pesquisa, 5%.