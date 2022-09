Pimenta no Reino: disputa para o Senado no Acre lembra poema de Carlos Drummond de Andrade

Quadrilha

No poema ‘Quadrilha’, Carlos Drummond de Andrade expõe um verdadeiro balaio de gato na vida amorosa de um grupo de pessoas. “João amava Teresa que amava Raimundo que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou pra tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história”. Assim como no poema, na disputa para o Senado no Acre tem sido difícil ter um ‘amor correspondido’.

Palanques

O que mais tem se visto até aqui na disputa é candidato ao Senado de um palanque, recebendo apoios de candidatos a deputados estaduais e federais de outros palanques. Alan Rick (UB) tem o apoio de Gerlen Diniz (PP), que é do palanque de Ney Amorim (Podemos), e de Francisco Piyãko (PSD), do palanque de Vanda Milani (Pros). Marcia Bittar (PL) ganhou o apoio de José e Samir Bestene (PP), do palanque de Ney, e de Meire Serafim (UB), do palanque de Alan. Já Jenilson Leite (PSB), que caminha sozinho, recebeu o apoio de Flaviano Melo (MDB), do palanque de Marcia Bittar. Isso só pra citar alguns exemplo.

Na Justiça

Depois de ter a sua participação barrada no primeiro debate entre os candidatos ao Governo do Acre, que ocorreu na TV Rio Branco, o candidato do Agir, David Hall, pretende buscar na Justiça o direito de participar dos próximos debates, na TV Gazeta e na Rede Amazônica. O candidato vai entrar com um mandado de segurança nesta quarta-feira (21). A informação é do site Notícias da Hora.

Simulador

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disponibilizou em seu portal um simulador de votação na urna eletrônica. A ferramenta tem o objetivo de familiarizar o eleitor com o teclado da urna, reduzindo assim o tempo de votação por pessoa e, consequentemente, as filas nas seções eleitorais. De forma didática, o simulador ensina também a ordem de votação. Para acessar a ferramenta, clique AQUI.

E-Título

O e-Título, aplicativo do TSE em que o eleitor pode consultar seus dados eleitorais e emitir seu título de eleitor, está em pleno funcionamento. O TSE no entanto alerta para que os eleitores baixem o app o quanto antes, a fim de evitar que uma grande quantidade de acessos simultâneos sobrecarregue o sistema, fazendo com que o aplicativo não funcione direito. O Tribunal alerta também para que quem já baixou, que emita o título com antecedência, já que no dia 2 de outubro, data em que ocorre o 1° turno das eleições, a emissão do e-Título estará suspensa, voltando a ser liberada a partir do dia 3.

Do Acre

Por falar no e-Título, aplicativo que revolucionou a forma como o eleitor pode emitir o título eleitoral, ele foi criado por uma servidora do TRE-AC, Rosana Magalhães, em 2017. Na época, Rosana era secretária de tecnologia do órgão. Hoje a servidora ocupa o cargo de diretora do Tribunal Regional Eleitoral no Acre.

Pesquisa

O portal Poder360 divulgou hoje mais uma pesquisa eleitoral feita pelo seu instituto, o PoderData. De acordo com o site, Lula (PT) tem 44% das intenções de voto e Bolsonaro (PL) 37%. Na sequência aparecem Ciro Gomes (PDT) com 7%, Simone Tebet (MDB) com 4% e Felipe d’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (UB) com 1%. Os demais não chegaram a 1%.

Chuva de Pix

Depois que o senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ), coordenador da campanha do seu pai, o presidente Jair Bolsonaro (PL), pediu para que os apoiadores do presidente fizessem microdoações para ajudar a custear a campanha eleitoral presidencial, uma verdadeira chuva de Pix caiu na conta da campanha.

Dor de cabeça

No entanto, como nem tudo são flores, a grande quantidade de Pix se transformou em uma verdadeira dor de cabeça para o partido do presidente, o PL. É que o alto número de microdoações travou o sistema do Banco do Brasil. A equipe jurídica do partido teve que desenvolver uma ferramenta própria para listar todas as doações e encaminhar ao TSE. Foram mais de 200.000 doações de R$ 1,00.