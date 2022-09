Pimenta no Reino: político mais votado da história do Acre, Petecão precisa correr atrás do prejuízo

Recorde

Foi na eleição de 2018 que Petecão (PSD) se tornou o político mais votado da história do Acre em uma única eleição. Foram 244.109 votos recebidos e o carimbo do segundo mandato na Casa Alta do Congresso Nacional. O senador teve mais votos do que o governador Gladson Cameli (PP), que se elegeu já no 1º turno com 223.993 votos.

Contexto

Na época, Petecão fazia parte do grupo que elegeu Gladson Cameli governador e acabou com uma hegemonia de duas décadas do PT e da finada Frente Popular do Acre. O grupo oposicionista elegeu não só o governador, mas os dois senadores – Petecão e Marcio Bittar- e a maioria da bancada federal e da Aleac. Daí pra frente, virou história digna de novela mexicana, com inúmeros rompimentos e alianças inesperadas.

Pesquisas

Mesmo com alcunha de um político 100% popular e recordista de votos, Petecão não tem aparecido bem nas pesquisas eleitorais até aqui. Tem pontuado com um único dígito em algumas e com pouco mais de 10% em outras. Um paradoxo.

Atrás do prejuízo

Apesar do desempenho abaixo do esperado nas pesquisas, Petecão é conhecido por crescer nas últimas semanas antes da eleição. Tem sido assim nas suas últimas eleições e na eleição de aliados, como o caso do prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), que foi apadrinhado pelo senador na última eleição municipal e saiu vitorioso das urnas. Petecão precisa correr atrás do prejuízo, e rápido.

Rodada de entrevistas

Ontem foi a vez do ContilNet entrevistar o candidato ao Governo pelo Psol, o Professor Nilson. A entrevista faz parte de uma série de sabatinas com os candidatos ao Executivo, que estão ocorrendo durante esta semana, e é fruto de uma parceria entre o ContilNet e a San Filmes.

Rodada de entrevistas 2

Hoje é dia de sabatina com os candidatos ao Governo pelo PSD e pelo PT, Sérgio Petecão e Jorge Viana, respectivamente. A entrevista com Jorge Viana está programada para ocorrer a partir das 19h e a com Petecão a partir das 20h. A transmissão ao vivo ocorre nas redes sociais do ContilNet e da San Filmes.

Rodada de entrevistas 3

A partir da semana que vem é a vez dos candidatos ao Senado serem sabatinados. As entrevistas começam na próxima segunda (12), a partir das 19h, e a primeira entrevistada é a candidata ao Senado pelo Pros, a deputada federal Vanda Milani.

Deflação

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) constatou que o Brasil registrou deflação, que é a queda de preços, pelo segundo mês seguido. A queda foi de 0,36% em agosto. O IBGE divulgou o resultado nesta sexta (9).

Queimadas

A situação das queimadas e da fumaça parece que só piora no Acre. A cada dia que passa o campo de visão diminui. É tanta fumaça, que daqui a pouco a gente só vai tá enxergando a lonjura de um palmo. Haja pulmão.

Sem Covid

Ontem, o governador e candidato à reeleição Gladson Cameli divulgou que estava com suspeita de Covid-19 e por isso cancelou todas as agendas. Ainda ontem o governador fez o teste para a doença e deu negativo. Com isso, Gladson já pode retomar os compromissos de campanha.

Misoginia

O site Azmina publicou hoje uma matéria sobre o preconceito e a misoginia que as candidatas mulheres vem sofrendo neste período eleitoral. A forte reportagem, assinada pela jornalista Lu Belin, diz que só na primeira semana de campanha, 97 candidatas receberam quase 4,5 mil ataques e/ou insultos pelo Twitter. Para ler a matéria completa, clique AQUI.