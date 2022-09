Pit-bulls matam cão e revoltam população; VÍDEO

Câmeras flagraram o desespero da população diante do ataque brutal de dois pit-bulls contra outros cães na quadra 2, do Arapoanga, nessa quarta-feira (14/9). Na tentativa de salvar a vida dos cachorros, populares avançaram com motos e carros contra os agressores. Ainda assim, uma das pequenas vítimas não conseguiu sobreviver após sofrer sucessivas mordidas.

A tutora de um dos cãezinhos atacados caminhava com o animal na coleira pelo comércio, quando a dupla de pit-bulls partiram em disparada contra a vítima. Rapidamente abocanham e começam a arrastar o pequeno pela rua, que não resistiu e morreu no local. As imagens mostram ainda um segundo ataque. “Aí, Jesus. Está matando ele”, alertou uma testemunha. “Rapaz, o desgraçado. Vai matar o cachorro o miserável. Olha!”, afirmou outra. Neste momento, um motociclista passa perto da cena e consegue fazer com o que os bichos maiores afastem-se da vítima. Veja os ataques: População revoltada A população ficou revoltada. Em sequência aos ataques, um casal que supostamente seria responsável pelos pitbulls, chega a fim de recolher os animais. Populares criticaram duramente os tutores. “Já pensou se fosse uma criança no meio da rua? Tem que andar com focinheira”, cobrou uma moradora. O local da agressão tem intensa movimentação de pessoas e é passagem crianças para a escola. Um dos pit-bulls escondeu-se em um comércio da região. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local e precisou conter a revolta da população. O caso será apurado pela 31ª Delegacia de Polícia (Planaltina). A proprietária do animal agressor assinou Termo de Compromisso de Comparecimento (TCC) e foi liberada. Inicialmente, o caso é classificado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.