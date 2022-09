Píton de 6 metros de comprimento é capturada após engolir uma cabra inteira

Uma enorme píton com 6 metros de comprimento e 80 quilos foi capturada no estado de Johor (Malásia) depois de engolir uma cabra inteira na quarta-feira (28/9).

O réptil foi encontrado por agentes ambientais dentro de um curral de cabras com a barriga cheia.

De acordo com a agência de notícias local “Berita Harian”, o proprietário da fazenda não conseguiu encontrar uma de suas cabras e alertou autoridades.

A píton reticulada foi alvejada com tranquilizante e transportada pelo Corpo de Bombeiros e Resgate da Malásia e levada a uma mata longe do contato com humanos. Foi necessária a ação de sete homens para carregar o animal. Antes, a cobra havia regurgitado a cabra devorada, compartamento comum quando o predador se sente ameaçado.

Na região já houve relatos da presença de pítons de até 9 metros de comprimento.