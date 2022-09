PM do Acre é destaque em fórum brasileiro com Patrulha Maria da Penha

Destaque no Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), sendo inclusive agraciada com o Selo Nacional de Práticas Inovadoras, a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar do Acre (PMAC) participou nesta sexta-feira, 9, de uma apresentação realizada pela sua comandante, Tenente-Coronel Alexsandra Rocha.

O assunto apresentado a plateia presente ao fórum foi o projeto ganhador do selo, a “Patrulha Itinerante”, uma ação inovadora que leva as comunidades os atendimentos que são ofertados pela Patrulha Maria da Penha. Com três anos de implantação, que serão completados no próximo dia 17, a unidade já ganha destaque no cenário nacional.

