Polícia cumpre 15 mandados no AC e prende homem com armas ‘livro de contabilidade do crime’

Um trabalho investigativo da Polícia Civil resultou na Operação Tolerância Zero deflagrada nas primeiras horas desta sexta-feira (9), em Manoel Urbano, onde foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão domiciliar com objetivo de desarticular um núcleo criminoso responsável pelo cometimento de diversos crimes no município.

Foi deslocado um efetivo de 50 policiais civis que contaram ainda com o apoio de drone,. Durante a operação foi preso em flagrante, pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, o investigado identificado como A. P. D., de 28 anos. Dois menores menores foram apreendidos.

Contra o investigado ainda foi cumprido o mandado de prisão pelo crime de homicídio.

Foram apreendido duas armas de fogo, uma pistola, uma espingarda, munições, dinheiro, celulares e anotações do crime.

Todo material apreendido será remetido à perícia para análise criminal e extração de dados que irão subsidiar o inquérito.