Polícia no Acre apreende mais de 10 kg de drogas que seriam levados a Belém

Um trabalho de investigação de rotina realizado pela Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico – DNEARC com auxilio do Núcleo de Operações com Cães – NOC da Polícia Civil, foi possível identificar e apreender 10,5kg de cocaína na manhã desta segunda-feira, 19, dentro de uma embalagem que seria enviada via correio a capital paraense.

O trabalho de rotina dos cães policiais Gana e Narco identificou a caixa que estava no pátio de despacho de cargas do Correio. A carga estava envolta em papel filme – pvc, acondicionada dentro de balões plásticos e misturadas a pedaços de canela, além de estarem sujas de graxa, para dissimular o odor e evitar quaisquer tipos de fiscalização.

A apreensão é o ponto inicial da investigação, que buscará identificar o remetente e o destinatário da droga, colocando-os a disposição da justiça para que respondam pelos crimes praticados.

A Polícia Civil reitera o reforço dado no policiamento, combatendo, principalmente, os crimes transnacionais e a distribuição de drogas em nosso país. A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número 99922-1111. A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.