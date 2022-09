Popó atropela Pelé e Cyborg vence em estreia no boxe; confira

No confronto mais esperado do card de MMA, Luan “Miau” Santiago nocauteou William “Patolino” Macário em apenas 22 segundos. O ex-campeão do Brave CF acertou um direto de direita que mandou o ex-UFC à lona e finalizou a luta com cotoveladas duríssimas na cabeça do adversário.

Filho de Wanderlei Silva, Thor Silva estreou com vitória no MMA amador. Ele derrotou Gabriel Bonfim por nocaute técnico aos 2min13s do primeiro round, após derrubar, chegar na montada e liquidar a fatura com ground and pound. O peso-pesado Edivan Pé de Sapo se destacou com um belo nocaute, num direto de direita certeiro que derrubou Alisson Vicente a 1min26s do segundo assalto.

Na primeira luta entre influenciadores, Chico Salgado mostrou mais intimidade com o boxe e nocauteou Sérgio Bertoluci no quarto round. Na revanche entre Felipe Sertanejo e Miltinho Vieira, que se enfrentaram no boxe oito anos após empatarem no UFC, melhor para Sertanejo, que venceu por decisão unânime.

Confira os resultados completos do Fight Music Show 2:

BOXE

Acelino “Popó” Freitas venceu José Pelé Landy por nocaute a 1min25s do R1

Cris “Cyborg” Justino venceu Simone “Cat Woman” Silva por decisão unânime

Dynho Alves venceu Christian Figueiredo por nocaute a 1min00s do R3

Felipe Sertanejo venceu Miltinho Vieira por decisão unânime

Chico Salgado venceu Sergio Bertoluci por nocaute técnico a 1min59s do R4