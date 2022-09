Pré-candidata à Câmara, Mirla Miranda faz visita a Laminados Triunfo

A candidata a deputada federal, Mirla Miranda visitou a empresa nesta quarta-feira, 31, apresentando seus projetos e conversando com os funcionários.

Onde foi muito bem recepcionada tendo conversas e também apresentando seus projetos, conhecendo como funciona e é feito todo o processo para o corte e manejo das árvores e do solo, também ouvindo sobre as dificuldades que são geradas em relação aos inúmeros problemas causados devido a falta de infraestrutura que dificultam os trabalhos e o progresso no nosso Estado.

A laminados triunfo é uma empresa oriunda do Mato Grosso do Sul, que teve sua primeira produção de compensados em 2005, e vem desde 2019 quando foi comprada pela gestão atual tentando reverter a imagem que muitas vezes é associada às empresas do ramo madeireiro, vem atuando de modo íntegro na indústria madeireira, fazendo um manejo sustentável e consciente.

“Necessitamos de mais produtores, de mais empreendedores, pessoas que façam um trabalho consciente. E o nosso dever é dar suporte para possibilitar o crescimento desses trabalhadores, seja no plantio, na agropecuária ou nas demais áreas. Precisamos fornecer o alicerce para o crescimento do nosso Acre, que tem uma terra tão rica da qual aproveitamos tão pouco.”