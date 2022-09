Preço das figurinhas do álbum da Copa varia pelo mundo; confira

Lançado oficialmente no Brasil na segunda quinzena do mês de agosto, o álbum de figurinhas da Copa do Mundo do Catar de 2022 vem sendo assunto desde seu lançamento.

Desde que começou a ser comercializado, o preço do pacote de figurinhas chamou a atenção dos colecionadores: no Brasil o pacote com cinco figurinhas custa R$4, mas em alguns países como no caso do Reino Unido, o mesmo pacote chega a custar R$6, em valores convertidos.